La donazione di organi e tessuti resta uno dei gesti più alti di solidarietà che una persona possa compiere: da questa

consapevolezza ha preso le mosse il corso di formazione rivolto agli operatori sanitari che l’Azienda Sanitaria

Provinciale di Enna ha organizzato in due edizioni, la prima nella Sala Convegni del Presidio Ospedaliero Umberto I di

Enna e la seconda presso l’Ospedale Basilotta di Nicosia. Un’iniziativa che conferma l’attenzione e la sensibilità con

cui l’Azienda guarda a un tema tanto delicato quanto decisivo per la salute pubblica.

Ogni anno migliaia di persone ritrovano una vita piena e attiva grazie a un trapianto, che in molti casi rappresenta

l’unica cura possibile per patologie gravi e potenzialmente mortali, eppure in Italia il numero dei donatori non basta

ancora a coprire il fabbisogno di chi attende in lista un organo capace di cambiare il proprio destino. È qui che entra

in gioco la scelta di ciascun cittadino.

Proprio su questo punto i relatori hanno voluto insistere con particolare forza. Il Coordinatore Locale dei Trapianti

dell’ASP di Enna, la dottoressa Angela Cancaro, insieme ai referenti del coordinamento locale, il dottor Massimo

Ilardo, medico anestesista dell’Umberto I di Enna, e la dottoressa Vincenza Calderone, medico anestesista del

Basilotta di Nicosia, hanno illustrato quanto sia complesso il percorso multidisciplinare che porta alla donazione,

soffermandosi soprattutto sull’importanza di esprimere in vita la propria volontà attraverso una delle modalità

previste dalla legge. Nel nostro Paese vale infatti il principio del consenso o del dissenso dichiarato in modo esplicito

e la donazione può avvenire soltanto dopo l’accertamento della morte, con criteri neurologici o cardiaci. Quando la

persona non si è espressa, la decisione passa ai familiari aventi diritto, cioè il coniuge non separato, il convivente

more uxorio, i figli maggiorenni e i genitori, che possono opporsi al prelievo, un passaggio che spesso arriva nel

momento più doloroso e che una scelta fatta per tempo può rendere meno gravoso per chi resta.

Accanto all’aspetto normativo, il corso ha dato ampio spazio alla dimensione umana e operativa del processo, con gli

interventi degli infermieri del coordinamento Giusy D’Alcamo e Alessia Timpanaro della Rianimazione di Enna e

Maria Agata Schillaci della Rianimazione di Nicosia, che hanno affrontato la gestione del donatore in terapia

intensiva e in sala operatoria, senza tralasciare il rapporto con le famiglie, dove la qualità della comunicazione fa

spesso la differenza.

Si è parlato anche delle dichiarazioni di volontà, positive o negative, che l’Azienda raccoglie attraverso l’Ufficio

Relazioni con il Pubblico e trasmette alla banca dati del Sistema Informativo Trapianti del Ministero della Salute, un

servizio che l’ASP mette a disposizione dei cittadini con l’obiettivo di rendere la scelta sempre più accessibile.

Un contributo importante arriva poi dai Comuni, che raccolgono la dichiarazione al momento del rinnovo della carta

d’identità: passaggio che ha permesso di registrare un aumento significativo delle adesioni, segno di una sensibilità

che cresce anche sul territorio ennese.

L’impegno dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna va proprio in questa direzione: investire nella formazione del

personale e nell’informazione ai cittadini perché quella che resta una scelta libera e personale diventi sempre più

una scelta consapevole, capace di trasformare un momento di perdita in una possibilità di vita per qualcun altro.