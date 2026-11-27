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Cina, sistema montato su veicolo dispiega 540 droni in soli 60 secondi
Italpress - 27/11/2026
di Italpress
Cina, sistema montato su veicolo dispiega 540 droni in soli 60 secondi
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