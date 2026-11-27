Una giovane ragazza originaria di Valguarnera, Federica Parrinelli, 23 anni, ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 4.

Coinvolte due auto

Nell’impatto, avvenuto nel pomeriggio, sono rimasti coinvolti due veicoli che, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati violentemente.

Ferito in ospedale

La giovane è morta nell’impatto. Il conducente dell’altro mezzo è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale.

L’allarme è scattato intorno alle 15.15.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Piazza Armerina, il personale sanitario e i carabinieri.

I militari hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le cause dello scontro. Durante le operazioni è stata gestita anche la viabilità.

