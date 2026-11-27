Piazza Armerina perde uno dei protagonisti della sua crescita turistica. È morto Ignazio Golino, imprenditore che ha creduto nelle potenzialità del territorio e ha contribuito, con il proprio lavoro e le proprie intuizioni, a farne una destinazione capace di attrarre visitatori anche oltre i confini regionali.

La sua storia

La sua è stata una storia imprenditoriale che ha attraversato due Paesi, senza mai recidere il legame con la propria terra. Insieme ai fratelli Stefano e Filippo aveva costruito a Liegi, in Belgio, un’importante realtà nel settore della ristorazione. Poi la scelta di tornare in Sicilia, a Piazza Armerina, per investire nel turismo e scommettere sulle risorse del territorio.

Le sue creature

Da quella decisione sono nate due importanti strutture agrituristiche, espressione di una visione che guardava all’accoglienza e alla valorizzazione del patrimonio locale come opportunità di sviluppo. Tra queste, Torre di Renda, diventata negli anni una realtà significativa dell’ospitalità piazzese, portata avanti insieme al fratello Filippo.

Un percorso fatto di impegno, sacrifici e capacità di resistere anche alle fasi più complicate del comparto turistico. Una presenza che ha lasciato il segno non soltanto nell’economia locale, ma anche nella storia di quanti hanno condiviso con lui il lavoro e la passione per l’accoglienza.

Il cordoglio dell’assessore Messina

A ricordarlo con parole di profondo affetto è l’assessore comunale al Turismo, Ettore Messina, che ne sottolinea il valore umano oltre a quello imprenditoriale. «Voglio ricordarlo non soltanto come imprenditore lungimirante, che ha creduto nelle potenzialità turistiche della nostra città, ma soprattutto come amico personale e collega, con il quale ho condiviso la passione per il turismo e l’amore per la nostra terra», scrive Messina.

L’assessore evidenzia anche il contributo dato da Golino alla crescita del settore: «Piazza Armerina perde un uomo che ha contribuito a scrivere una pagina importante della sua storia turistica».

Nel suo messaggio di cordoglio, Messina rivolge quindi un pensiero ai fratelli Stefano e Filippo e a tutti i familiari, ai quali fa giungere «il mio più sincero e affettuoso abbraccio».

