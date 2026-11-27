Enna, 25 novembre 2026 – Porgere un cordiale saluto di benvenuto al nuovo dirigente e ribadire il proprio ruolo di raccordo per favorire una stretta sinergia tra la Soprintendenza e le amministrazioni comunali. Con questo intento, una delegazione di SiciliAntica – comprensorio di Assoro-Leonforte-Nissoria, composta dal presidente Lorenzo Vicari, dal vicepresidente Pippo Scuderi e dal tesoriere Nino Giunta, ha incontrato oggi a Enna, presso l’ex complesso monastico di San Benedetto, il nuovo Soprintendente per i Beni Culturali e Ambientali, dott. Vincenzo Cunsolo, insediatosi lo scorso 1° novembre al posto dell’architetto Angelo Di Franco.

In apertura del colloquio, nato proprio per dare il benvenuto al nuovo dirigente all’inizio del suo mandato, il presidente Vicari ha ringraziato il Soprintendente Cunsolo per la grande disponibilità dimostrata nell’accogliere la delegazione in tempi così brevi. I rappresentanti hanno poi tracciato un breve bilancio delle attività della giovane sede comprensoriale, confermando la volontà di consolidare i già ottimi rapporti con l’ente.

Nel corso della riunione è stato evidenziato il ruolo strategico della Soprintendenza per un territorio ricco di testimonianze monumentali. In particolare, la delegazione ha sottolineato quanto sia fondamentale mantenere rapporti solidi e proficui tra l’Ente e le amministrazioni comunali: una rete istituzionale virtuosa di cui SiciliAntica intende farsi attivamente promotrice. Un modello già sperimentato con successo negli ultimi due anni, durante i quali la Soprintendenza ha accolto con tempestività ed efficacia le segnalazioni dell’associazione riguardanti la Sicula Tempe e il portale del cimitero di Leonforte.

Esempio concreto di questa collaborazione a tre è la convenzione triennale siglata quest’anno tra la Soprintendenza, SiciliAntica e il Comune di Assoro per promuovere campagne di scavo e di studio. Proprio nell’ambito di questo accordo, la scorsa estate si sono svolte le indagini archeologiche presso la Chiesa di Santa Caterina ad Assoro, un’iniziativa che ha riscosso grande partecipazione sia da parte dell’amministrazione comunale che della cittadinanza.

L’incontro è stato anche l’occasione per presentare ufficialmente il dott. Antonio Barbera, nuovo archeologo in forza alla Soprintendenza di Enna: una figura professionale molto attesa che colma una lacuna significativa per l’intero territorio provinciale.

La delegazione ha infine rinnovato i migliori auguri di buon lavoro al Soprintendente Cunsolo e al dott. Barbera, invitandoli ufficialmente a visitare presto i comuni di Assoro, Leonforte e Nissoria.

Luogo: complesso monastico di san benedetto, Enna, ENNA, SICILIA