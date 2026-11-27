Il dolore per la scomparsa di Federica Parrinelli continua a farsi sentire a Valguarnera. La morte della ragazza, appena 23 anni, rimasta vittima dell’incidente stradale sulla Sp4 mentre si recava al lavoro al Sicilia Outlet Village, ha suscitato profonda commozione nella comunità, dove in tanti la conoscevano.

Sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio, con pensieri rivolti alla giovane e manifestazioni di vicinanza ai familiari. Tra gli interventi c’è quello del consigliere comunale Angelo Bruno, che conosceva bene Federica e ha voluto affidare a un messaggio pubblico il proprio dolore.

Il messaggio di Angelo Bruno: «Non possiamo rassegnarci»

«Ci sono notizie che spezzano il cuore e lasciano un’intera comunità ammutolita», scrive Bruno, definendo la scomparsa della ventitreenne «una ferita profonda per tutti noi». Il consigliere ha espresso la propria vicinanza alla famiglia, sottolineando come la perdita di una ragazza così giovane rappresenti un dolore difficile da accettare.

Nel suo intervento ha richiamato anche il tema della sicurezza stradale, ricordando come ancora una volta una giovane vita sia stata spezzata sulle strade. «Non possiamo rassegnarci a tutto questo, non possiamo permettere che il dolore diventi abitudine», è il suo appello.

Il messaggio si conclude con un pensiero affettuoso per Federica e un abbraccio ai suoi familiari, ai quali, sottolinea Bruno, nessuna parola potrà restituire quanto hanno perduto. Intanto, a Valguarnera, resta il dolore per una vita interrotta a soli 23 anni e per una tragedia che ha colpito profondamente l’intera comunità.