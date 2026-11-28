Due rappresentanti della stampa ennese entrano nel nuovo Consiglio regionale di Assostampa Sicilia, il sindacato unitario dei giornalisti siciliani.

Le due giornaliste

Sono Tiziana Tavella e Miriam Colaleo, elette al termine del XXXV Congresso regionale, che si è svolto dal 24 al 26 novembre all’Hotel Saracen di Isola delle Femmine. Tiziana Tavella, presidente uscente del Consiglio regionale e collaboratrice del quotidiano La Sicilia, è stata eletta tra i consiglieri professionali, mentre Miriam Colaleo farà parte della componente dei collaboratori.

La delegazione ennese al congresso

Un risultato che conferma la presenza e il ruolo della rappresentanza ennese all’interno dell’organismo regionale del sindacato. La delegazione della provincia di Enna che ha preso parte ai lavori congressuali era guidata dal segretario provinciale di Assostampa, Gianfranco Gravina.

Il segretario regionale Rizzuto

Il congresso, dedicato ai temi del lavoro, dei diritti e della libertà di informazione, ha inoltre confermato all’unanimità Giuseppe Rizzuto alla guida di Assostampa Sicilia per il prossimo quadriennio.

