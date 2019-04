TV: SORELLA ICARDI E CRISTIAN IMPARATO CONCORRENTI AL GRANDE FRATELLO

ROMA (ITALPRESS) – Torna in prime time e in diretta su Canale 5, da lunedì 8 aprile, la sedicesima edizione del Grande Fratello. Al timone del programma Barbar d’Urso, affiancata dagli opinionisti Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. Dieci le puntate e sedici i protagonisti che concorreranno per il montepremi finale di 100.000 euro. Tra le donne, ci sono Ivana Icardi, sorella del calciatore Mauro Icardi, Ambra, una professoressa che nel tempo libera fa la modella, Serena, estetista e figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli. Tra gli uomini invece ci sono Cristian Imparato, vincitore di “Io Canto” e Kikò Nalli, l’ex marito di Tina Cipollari. Per altri ragazzi, invece, l’avventura del Grande Fratello è già iniziata. Infatti, Angela, Audrey, Erica e Daniele stanno vivendo da mercoledì 3 aprile in un “Ranch” immerso nella campagna laziale, vicino Tivoli. Qui dovranno convivere fino al giorno del kick off, lunedì 8 aprile, quando scopriranno cosa Grande Fratello ha in serbo per loro.

“GF si basa sulle storie e il mondo è fatto di storie, per cui la materia prima c’è, si tratta di raccontarla cercando le emozionidai sapori forti, ma anche avendo una misura – hanno spiegato i produttori – Abbiamo cercato le storie più forti che potevano catturare l’attenzione dello spettatore senza badare alle etichette. Abbiamo scelto di mescolare storie normali con storie che sono finite su giornali o trasmissioni televisive per qualche ragione”.

“Tra le novità di quest’anno – ha spiegato Barbara D’Urso – c’è un Bed & Breakfast, in cui arriveranno alcune persone, stazioneranno, se ne andranno. Insomma, accadranno delle cose che ora non possiamo dirvi. In più, non c’è più il ‘lido carmelita’, ma ci sarà il ‘camping carmelita’”.

