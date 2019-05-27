Elezioni Europee 2019 Enna: votanti: 38,59% – M5S 35,39 – PD 18,89 – Lega 18,65 – FI 15,44 – Tutti i Comuni

Elezioni Europee 2019 Provincia di Enna
Sezioni: 226 / 226 (Tutte)
Elettori: 156.667 | Votanti: 54.438 (34,75%) Schede nulle: 1.811 Schede bianche: 502 Schede contestate: 2
|Risultati Provincia di Enna
|
Liste
|
Voti
|
%
|MOVIMENTO 5 STELLE
|18.446
|35,39
|PARTITO DEMOCRATICO
|9.844
|18,89
|LEGA SALVINI PREMIER
|9.720
|18,65
|FORZA ITALIA
|8.048
|15,44
|FRATELLI D’ITALIA
|3.005
|5,77
|+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA
|920
|1,77
|LA SINISTRA
|628
|1,20
|EUROPA VERDE
|478
|0,92
|PARTITO COMUNISTA
|287
|0,55
|POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE
|188
|0,36
|PARTITO ANIMALISTA
|185
|0,35
|PARTITO PIRATA
|130
|0,25
|FORZA NUOVA
|91
|0,17
|CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE
|78
|0,15
|POPOLARI PER L’ITALIA
|75
|0,14
|TOTALE LISTE
|52.123
|100
Enna: Elettori: 23.414 | Votanti: 9.603 (41,01%) Schede nulle: 279 Schede bianche: 40 Schede contestate: 0
AGIRA: Elettori: 7.894 | Votanti: 2.421 (30,67%) Schede nulle: 94 Schede bianche: 32 Schede contestate: 0
|MOVIMENTO 5 STELLE
|947
|41,26
|LEGA SALVINI PREMIER
|450
|19,61
|PARTITO DEMOCRATICO
|377
|16,43
|FORZA ITALIA
|280
|12,20
|FRATELLI D’ITALIA
|114
|4,97
|LA SINISTRA
|54
|2,35
|+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA
|22
|0,96
|EUROPA VERDE
|18
|0,78
|PARTITO COMUNISTA
|10
|0,44
|CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE
|7
|0,31
|PARTITO ANIMALISTA
|6
|0,26
|POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE
|5
|0,22
|FORZA NUOVA
|2
|0,09
|POPOLARI PER L’ITALIA
|2
|0,09
|PARTITO PIRATA
|1
|0,04
|TOTALE LISTE
|2.295
|100
AIDONE: Elettori: 4.485 | Votanti: 1.234 (27,51%) Schede nulle: 35 Schede bianche: 13 Schede contestate: 0
|MOVIMENTO 5 STELLE
|381
|32,12
|LEGA SALVINI PREMIER
|253
|21,33
|PARTITO DEMOCRATICO
|231
|19,48
|FORZA ITALIA
|183
|15,43
|FRATELLI D’ITALIA
|87
|7,34
|+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA
|23
|1,94
|EUROPA VERDE
|8
|0,67
|PARTITO ANIMALISTA
|7
|0,59
|LA SINISTRA
|4
|0,34
|PARTITO COMUNISTA
|4
|0,34
|POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE
|3
|0,25
|FORZA NUOVA
|1
|0,08
|CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE
|1
|0,08
|PARTITO PIRATA
|0
|0
|POPOLARI PER L’ITALIA
|0
|0
|TOTALE LISTE
|1.186
|100
ASSORO: Elettori: 4.404 | Votanti: 2.042 (46,37%) Schede nulle: 66 Schede bianche: 29 Schede contestate: 0
|MOVIMENTO 5 STELLE
|630
|32,36
|PARTITO DEMOCRATICO
|604
|31,02
|FORZA ITALIA
|340
|17,46
|LEGA SALVINI PREMIER
|156
|8,01
|+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA
|97
|4,98
|FRATELLI D’ITALIA
|45
|2,31
|LA SINISTRA
|24
|1,23
|EUROPA VERDE
|15
|0,77
|PARTITO COMUNISTA
|12
|0,62
|POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE
|8
|0,41
|POPOLARI PER L’ITALIA
|8
|0,41
|PARTITO ANIMALISTA
|5
|0,26
|CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE
|2
|0,10
|PARTITO PIRATA
|1
|0,05
|FORZA NUOVA
|0
|0
|TOTALE LISTE
|1.947
|100
BARRAFRANCA: Elettori: 11.364 | Votanti: 3.936 (34,64%) Schede nulle: 71 Schede bianche: 18 Schede contestate: 0
|MOVIMENTO 5 STELLE
|1.498
|38,94
|FORZA ITALIA
|943
|24,51
|PARTITO DEMOCRATICO
|608
|15,80
|LEGA SALVINI PREMIER
|530
|13,78
|FRATELLI D’ITALIA
|99
|2,57
|FORZA NUOVA
|39
|1,01
|POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE
|35
|0,91
|LA SINISTRA
|24
|0,62
|EUROPA VERDE
|20
|0,52
|+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA
|17
|0,44
|PARTITO COMUNISTA
|16
|0,42
|PARTITO ANIMALISTA
|7
|0,18
|POPOLARI PER L’ITALIA
|6
|0,16
|CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE
|3
|0,08
|PARTITO PIRATA
|2
|0,05
|TOTALE LISTE
|3.847
|100
CALASCIBETTA: Elettori: 4.840 | Votanti: 1.597 (33,00%) Schede nulle: 39 Schede bianche: 14 Schede contestate: 0
|MOVIMENTO 5 STELLE
|512
|33,16
|LEGA SALVINI PREMIER
|407
|26,36
|PARTITO DEMOCRATICO
|279
|18,07
|FORZA ITALIA
|207
|13,41
|FRATELLI D’ITALIA
|80
|5,18
|EUROPA VERDE
|14
|0,91
|LA SINISTRA
|13
|0,84
|+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA
|9
|0,58
|PARTITO ANIMALISTA
|9
|0,58
|POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE
|4
|0,26
|PARTITO PIRATA
|3
|0,19
|PARTITO COMUNISTA
|3
|0,19
|CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE
|3
|0,19
|POPOLARI PER L’ITALIA
|1
|0,06
|FORZA NUOVA
|0
|0
|TOTALE LISTE
|1.544
|100
CATENANUOVA: Elettori: 4.248 | Votanti: 1.668 (39,27%) Schede nulle: 47 Schede bianche: 16 Schede contestate: 0
|MOVIMENTO 5 STELLE
|772
|48,10
|PARTITO DEMOCRATICO
|297
|18,50
|LEGA SALVINI PREMIER
|290
|18,07
|FORZA ITALIA
|156
|9,72
|FRATELLI D’ITALIA
|30
|1,87
|+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA
|22
|1,37
|LA SINISTRA
|18
|1,12
|EUROPA VERDE
|7
|0,44
|PARTITO COMUNISTA
|5
|0,31
|PARTITO PIRATA
|3
|0,19
|POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE
|2
|0,12
|PARTITO ANIMALISTA
|2
|0,12
|CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE
|1
|0,06
|FORZA NUOVA
|0
|0
|POPOLARI PER L’ITALIA
|0
|0
|TOTALE LISTE
|1.605
|100
CENTURIPE: Elettori: 6.290 | Votanti: 2.207 (35,09%) Schede nulle: 44 Schede bianche: 13 Schede contestate: 0
|MOVIMENTO 5 STELLE
|1.097
|51,02
|PARTITO DEMOCRATICO
|355
|16,51
|LEGA SALVINI PREMIER
|310
|14,42
|FORZA ITALIA
|177
|8,23
|PARTITO PIRATA
|71
|3,30
|FRATELLI D’ITALIA
|70
|3,26
|LA SINISTRA
|18
|0,84
|+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA
|10
|0,47
|POPOLARI PER L’ITALIA
|10
|0,47
|EUROPA VERDE
|9
|0,42
|POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE
|8
|0,37
|PARTITO COMUNISTA
|8
|0,37
|CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE
|3
|0,14
|FORZA NUOVA
|2
|0,09
|PARTITO ANIMALISTA
|2
|0,09
|TOTALE LISTE
|2.150
|100
CERAMI: Elettori: 2.067 | Votanti: 597 (28,88%) Schede nulle: 50 Schede bianche: 11 Schede contestate: 0
|FORZA ITALIA
|146
|27,24
|LEGA SALVINI PREMIER
|112
|20,90
|MOVIMENTO 5 STELLE
|102
|19,03
|PARTITO DEMOCRATICO
|79
|14,74
|FRATELLI D’ITALIA
|76
|14,18
|EUROPA VERDE
|5
|0,93
|LA SINISTRA
|5
|0,93
|POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE
|4
|0,75
|+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA
|3
|0,56
|FORZA NUOVA
|1
|0,19
|PARTITO PIRATA
|1
|0,19
|PARTITO COMUNISTA
|1
|0,19
|CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE
|1
|0,19
|POPOLARI PER L’ITALIA
|0
|0
|PARTITO ANIMALISTA
|0
|0
|TOTALE LISTE
|536
|100
GAGLIANO C.TO: Elettori: 3.322 | Votanti: 1.053 (31,70%) Schede nulle: 57 Schede bianche: 7 Schede contestate: 0
|MOVIMENTO 5 STELLE
|310
|31,34
|LEGA SALVINI PREMIER
|284
|28,72
|PARTITO DEMOCRATICO
|164
|16,58
|FORZA ITALIA
|149
|15,07
|FRATELLI D’ITALIA
|36
|3,64
|PARTITO COMUNISTA
|13
|1,31
|+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA
|8
|0,81
|LA SINISTRA
|8
|0,81
|EUROPA VERDE
|6
|0,61
|FORZA NUOVA
|4
|0,40
|PARTITO PIRATA
|4
|0,40
|POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE
|1
|0,10
|PARTITO ANIMALISTA
|1
|0,10
|CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE
|1
|0,10
|POPOLARI PER L’ITALIA
|0
|0
|TOTALE LISTE
|989
|100
LEONFORTE: Elettori: 13.356 | Votanti: 4.464 (33,42%) Schede nulle: 176 Schede bianche: 60 Schede contestate: 0
|MOVIMENTO 5 STELLE
|1.812
|42,86
|PARTITO DEMOCRATICO
|788
|18,64
|FORZA ITALIA
|593
|14,03
|LEGA SALVINI PREMIER
|491
|11,61
|FRATELLI D’ITALIA
|322
|7,62
|+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA
|98
|2,32
|EUROPA VERDE
|30
|0,71
|LA SINISTRA
|26
|0,61
|PARTITO COMUNISTA
|24
|0,57
|POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE
|15
|0,35
|PARTITO ANIMALISTA
|14
|0,33
|PARTITO PIRATA
|7
|0,17
|FORZA NUOVA
|5
|0,12
|POPOLARI PER L’ITALIA
|2
|0,05
|CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE
|1
|0,02
|TOTALE LISTE
|4.228
|100
NICOSIA: Elettori: 13.146 | Votanti: 4.660 (35,45%) Schede nulle: 233 Schede bianche: 61 Schede contestate: 0
|MOVIMENTO 5 STELLE
|1.262
|28,91
|LEGA SALVINI PREMIER
|951
|21,78
|FORZA ITALIA
|806
|18,46
|PARTITO DEMOCRATICO
|713
|16,33
|FRATELLI D’ITALIA
|402
|9,21
|+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA
|97
|2,22
|EUROPA VERDE
|35
|0,80
|LA SINISTRA
|24
|0,55
|PARTITO ANIMALISTA
|22
|0,50
|POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE
|19
|0,44
|PARTITO COMUNISTA
|13
|0,30
|CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE
|11
|0,25
|FORZA NUOVA
|5
|0,11
|PARTITO PIRATA
|3
|0,07
|POPOLARI PER L’ITALIA
|3
|0,07
|TOTALE LISTE
|4.366
|100
NISSORIA: Elettori: 3.428 | Votanti: 1.150 (33,55%) Schede nulle: 54 Schede bianche: 16 Schede contestate: 0
|MOVIMENTO 5 STELLE
|426
|39,44
|FORZA ITALIA
|171
|15,83
|LEGA SALVINI PREMIER
|167
|15,46
|FRATELLI D’ITALIA
|162
|15,00
|PARTITO DEMOCRATICO
|120
|11,11
|+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA
|10
|0,93
|EUROPA VERDE
|9
|0,83
|LA SINISTRA
|7
|0,65
|FORZA NUOVA
|2
|0,19
|PARTITO COMUNISTA
|2
|0,19
|PARTITO ANIMALISTA
|2
|0,19
|POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE
|1
|0,09
|CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE
|1
|0,09
|PARTITO PIRATA
|0
|0
|POPOLARI PER L’ITALIA
|0
|0
|TOTALE LISTE
|1.080
|100
PIAZZA ARMERINA: Elettori: 18.493 | Votanti: 6.163 (33,33%) Schede nulle: 149 Schede bianche: 31 Schede contestate: 0
|MOVIMENTO 5 STELLE
|1.831
|30,60
|LEGA SALVINI PREMIER
|1.445
|24,15
|FORZA ITALIA
|1.135
|18,97
|PARTITO DEMOCRATICO
|1.035
|17,30
|FRATELLI D’ITALIA
|233
|3,89
|LA SINISTRA
|77
|1,29
|+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA
|64
|1,07
|EUROPA VERDE
|64
|1,07
|PARTITO COMUNISTA
|24
|0,40
|PARTITO ANIMALISTA
|21
|0,35
|POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE
|12
|0,20
|POPOLARI PER L’ITALIA
|12
|0,20
|CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE
|12
|0,20
|FORZA NUOVA
|9
|0,15
|PARTITO PIRATA
|9
|0,15
|TOTALE LISTE
|5.983
|100
PIETRAPERZIA: Elettori: 6.440 | Votanti: 2.079 (32,28%) Schede nulle: 71 Schede bianche: 24 Schede contestate: 0
|MOVIMENTO 5 STELLE
|483
|24,34
|LEGA SALVINI PREMIER
|428
|21,57
|FORZA ITALIA
|389
|19,61
|PARTITO DEMOCRATICO
|383
|19,30
|FRATELLI D’ITALIA
|208
|10,48
|+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA
|26
|1,31
|POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE
|19
|0,96
|EUROPA VERDE
|15
|0,76
|PARTITO COMUNISTA
|11
|0,55
|LA SINISTRA
|7
|0,35
|FORZA NUOVA
|4
|0,20
|PARTITO ANIMALISTA
|4
|0,20
|POPOLARI PER L’ITALIA
|3
|0,15
|PARTITO PIRATA
|2
|0,10
|CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE
|2
|0,10
|TOTALE LISTE
|1.984
|100
REGALBUTO: Elettori: 8.345 | Votanti: 2.277 (27,29%) Schede nulle: 71 Schede bianche: 19 Schede contestate: 0
|MOVIMENTO 5 STELLE
|849
|38,82
|LEGA SALVINI PREMIER
|385
|17,60
|PARTITO DEMOCRATICO
|308
|14,08
|FORZA ITALIA
|300
|13,72
|FRATELLI D’ITALIA
|262
|11,98
|+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA
|19
|0,87
|LA SINISTRA
|18
|0,82
|EUROPA VERDE
|12
|0,55
|PARTITO COMUNISTA
|11
|0,50
|PARTITO ANIMALISTA
|7
|0,32
|POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE
|6
|0,27
|POPOLARI PER L’ITALIA
|4
|0,18
|FORZA NUOVA
|2
|0,09
|PARTITO PIRATA
|2
|0,09
|CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE
|2
|0,09
|TOTALE LISTE
|2.187
|100
SPERLINGA: Elettori: 855 | Votanti: 302 (35,32%) Schede nulle: 8 Schede bianche: 2 Schede contestate: 0
|FORZA ITALIA
|97
|33,22
|MOVIMENTO 5 STELLE
|86
|29,45
|LEGA SALVINI PREMIER
|50
|17,12
|PARTITO DEMOCRATICO
|32
|10,96
|FRATELLI D’ITALIA
|16
|5,48
|POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE
|2
|0,68
|LA SINISTRA
|2
|0,68
|PARTITO COMUNISTA
|2
|0,68
|PARTITO ANIMALISTA
|2
|0,68
|+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA
|1
|0,34
|EUROPA VERDE
|1
|0,34
|POPOLARI PER L’ITALIA
|1
|0,34
|FORZA NUOVA
|0
|0
|PARTITO PIRATA
|0
|0
|CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE
|0
|0
|TOTALE LISTE
|292
|100
TROINA: Elettori: 8.637 | Votanti: 2.999 (34,72%) Schede nulle: 159 Schede bianche: 52 Schede contestate: 2
|PARTITO DEMOCRATICO
|807
|28,97
|MOVIMENTO 5 STELLE
|781
|28,03
|LEGA SALVINI PREMIER
|588
|21,11
|FORZA ITALIA
|203
|7,29
|FRATELLI D’ITALIA
|185
|6,64
|+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA
|89
|3,19
|LA SINISTRA
|52
|1,87
|EUROPA VERDE
|31
|1,11
|PARTITO COMUNISTA
|24
|0,86
|PARTITO ANIMALISTA
|8
|0,29
|POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE
|7
|0,25
|CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE
|6
|0,22
|POPOLARI PER L’ITALIA
|3
|0,11
|FORZA NUOVA
|1
|0,04
|PARTITO PIRATA
|1
|0,04
|TOTALE LISTE
|2.786
|100
VALGUARNERA: Elettori: 7.613 | Votanti: 2.525 (33,17%) Schede nulle: 68 Schede bianche: 25 Schede contestate: 0
|MOVIMENTO 5 STELLE
|995
|40,91
|FORZA ITALIA
|525
|21,59
|LEGA SALVINI PREMIER
|411
|16,90
|PARTITO DEMOCRATICO
|339
|13,94
|FRATELLI D’ITALIA
|75
|3,08
|+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA
|22
|0,90
|LA SINISTRA
|20
|0,82
|EUROPA VERDE
|14
|0,58
|PARTITO COMUNISTA
|10
|0,41
|POPOLARI PER L’ITALIA
|6
|0,25
|POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE
|4
|0,16
|PARTITO ANIMALISTA
|4
|0,16
|FORZA NUOVA
|3
|0,12
|PARTITO PIRATA
|2
|0,08
|CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE
|2
|0,08
|TOTALE LISTE
|2.432
|100
VILLAROSA: Elettori: 4.026 | Votanti: 1.461 (36,29%) Schede nulle: 40 Schede bianche: 19 Schede contestate: 0
|MOVIMENTO 5 STELLE
|530
|37,80
|LEGA SALVINI PREMIER
|286
|20,40
|PARTITO DEMOCRATICO
|252
|17,97
|FORZA ITALIA
|177
|12,62
|FRATELLI D’ITALIA
|69
|4,92
|+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA
|23
|1,64
|LA SINISTRA
|22
|1,57
|EUROPA VERDE
|11
|0,78
|PARTITO COMUNISTA
|10
|0,71
|POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE
|7
|0,50
|FORZA NUOVA
|5
|0,36
|POPOLARI PER L’ITALIA
|4
|0,29
|PARTITO ANIMALISTA
|3
|0,21
|PARTITO PIRATA
|2
|0,14
|CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE
|1
|0,07
|TOTALE LISTE
|1.402
|100
Provincia Enna: votanti
|Comuni
|% ore 12
|Prec.
|% ore 19
|Prec.
|% ore 23
|Prec.
|ENNA
|6,98
|6,76
|23,85
|22,96
|34,94
|38,59
|AGIRA
|6,79
|6,01
|20,79
|21,40
|30,67
|38,07
|AIDONE
|4,70
|16,92
|17,59
|49,92
|27,54
|72,11
|ASSORO
|9,31
|9,38
|32,02
|31,31
|46,37
|48,37
|BARRAFRANCA
|6,14
|5,37
|22,64
|20,91
|34,64
|36,85
|CALASCIBETTA
|6,10
|7,65
|22,83
|23,70
|33,00
|43,32
|CATENANUOVA
|8,45
|8,03
|25,56
|26,01
|39,27
|44,24
|CENTURIPE
|6,93
|6,53
|27,00
|25,78
|35,09
|37,57
|CERAMI
|4,40
|5,43
|18,05
|17,76
|28,88
|35,29
|ENNA
|7,58
|7,43
|27,50
|26,50
|42,30
|44,28
|GAGLIANO CASTELFERRATO
|6,95
|5,07
|22,31
|17,81
|31,70
|35,39
|LEONFORTE
|6,92
|5,77
|22,83
|18,95
|33,42
|34,56
|NICOSIA
|7,42
|4,86
|24,56
|15,07
|35,45
|26,74
|NISSORIA
|5,63
|5,39
|22,32
|17,67
|33,55
|37,97
|PIAZZA ARMERINA
|7,52
|6,79
|24,52
|22,02
|33,33
|35,59
|PIETRAPERZIA
|7,17
|6,36
|22,16
|22,80
|32,28
|39,15
|REGALBUTO
|5,60
|5,96
|20,43
|20,59
|27,29
|29,95
|SPERLINGA
|5,26
|5,34
|23,98
|23,36
|35,32
|39,15
|TROINA
|7,06
|7,16
|23,75
|24,04
|34,69
|40,64
|VALGUARNERA CAROPEPE
|6,66
|6,55
|21,25
|20,46
|33,17
|35,39
|VILLAROSA
|7,90
|6,73
|23,17
|24,17
|36,29
|41,28