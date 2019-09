JUVE ESORDIO CHAMPIONS IN CASA ATL. MADRID, SARRI “NON SARÀ FACILE”

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – “Ci aspetta una partita difficile contro una squadra forte in uno stadio complicato, poi è la prima partita che può sempre indirizzare il girone”. Così il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha presentato il match di Champions League che vedrà i bianconeri impegnati in casa dell’Atletico Madrid. “Pjanic è a disposizione vedremo se giocherà dall’inizio o no, non ha problemi muscolari, quindi è disponibile” ha aggiunto il tecnico che non ha dato grandi indicazione sull’11 che scenderà in campo a Madrid. “La mia sensazione è che la squadra non sia ancora pronta per una rotazione completa, questo è un periodo in cui bisognerà fare molta attenzione, devo vedere le condizioni di tutti prima di decidere” spiega il tecnico bianconero che taglia corto sulle dichiarazioni del tecnico interista Antonio Conte nei giorni scorsi. “Alla base penso che a Conte sia stato riferito un commento errato. Io ho fatto un commento riferito a noi, ho detto che c’è differenza tra giocare alle 21 e alle 15, ma mi riferivo a noi. Se Antonio ha risposto è perchè gli è stato riferito qualcosa di non esatto”.

“Siamo qui per iniziare un nuovo percorso con grande entusiasmo, energia e positività. Ci aspetta una partita difficile contro un Atletico che davanti ai propri tifosi tira fuori sempre qualcosa in più, noi dobbiamo essere bravi a prendere subito la partita in mano e a comandare dal primo all’ultimo minuto” le parole del capitano Bonucci.

(ITALPRESS).