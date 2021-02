Sicurezza delle scuole. Finanziamento per l’Istituto d’Istruzione Superiore Fratelli Testa di Nicosia

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Continua ad essere sempre alta l’attenzione sulla sicurezza delle scuole, e non solo sotto l’aspetto delle misure anticovid. Il Governo nazionale ha liberato risorse pari a 855 milioni di euro che sono state ripartite alle Province in relazione alla popolazione scolastica. Il Decreto del Ministero dell’Istruzione ha riconosciuto ed assegnato al Libero Consorzio Comunale di Enna uno stanziamento di circa 3 milioni e cinquecento mila euro. Finanziamenti che il Libero Consorzio utilizzerà per interventi di manutenzione straordinaria relativamente al miglioramento antisismico dell’I.I.S. “F.lli Testa” di Nicosia, sede dell’ex Liceo scientifico di Viale Itria.