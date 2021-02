Pietraperzia omicidio avv.Bonanno: Cassazione annulla l’ordinanza cautelare per Andrea Bernunzo di Barrafranca

Share Facebook

La Suprema Corte di Cassazione, I sez. penale, all’udienza del 24.02.2021 ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Caltanissetta che confermava l’ordinanza della misura cautelare in carcere nei confronti di Bernunzo Andrea di Barrafranca.Il Bernunzo Andrea è stato arrestato in data 25.09.2020 a seguito dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia di Caltanissetta, in quanto ritenuto responsabile dell’omicidio dell’Avv. Antonio Giuseppe Bonanno, avvenuto in Pietraperzia la sera del 28.09.2016.Secondo i Giudici di Caltanissetta, e successivamente di Enna a seguito della inapplicabilità della aggravante mafiosa, dalle lunghe e complesse indagini era emerso che nella tarda sera del 28.06.2016 Andrea Bernunzo e Filippo Marchì, a bordo di un’autovettura Fiat Uno, poi risultata rubata, avevano raggiunto la dimora estiva dell’Avv. Bonanno.Dopo aver atteso l’arrivo del professionista, l’omicida si era avvicinato alla vittima, sparando tre colpi di pistola calibro 9×21 che gli provocava gravi lesioni agli organi vitali tali da causargli la morte due giorni dopo.Il giorno successivo all’agguato, veniva ritrovata in territorio di Piazza Armerina, parzialmente bruciata, l’auto utilizzata per l’omicidio: risultava rubata, un mese prima, nella provincia di Siracusa.Non sono state trovate impronte digitali o residui di DNA sulla predetta autovettura a seguito degli accertamenti dei R.I.S. di Messina.Secondo la ricostruzione della pubblica accusa il movente del delitto si poteva identificare nell’acquisto di un’autovettura effettuato dal Bernunzo presso una concessionaria di proprietà di alcuni parenti dell’Avv. Bonanno.La prima sezione della Suprema Corte di Cassazione, dopo una articolata arringa difensiva, ha accolto il ricorso avanzato dagli Avv. Paolo Giuseppe Piazza e Franceso Tagliaferri, annullando con rinvio l’ordinanza del Tribunale di Caltanissetta sezione del Riesame.Nel predetto ricorso si era evidenziata la natura indiziaria dell’ordinanza cautelare nei confronti del Bernunzo Andrea, basata esclusivamente su sospetti, un labile movente e su intercettazioni prive di elementi univocamente indizianti.L’avv. Piazza Paolo Giuseppe, a seguito dell’annullamento dell’ordinanza cautelare da parte della Suprema Corte di Cassazione, ha manifestato soddisfazione per il risultato ottenuto, confidando che nelle successive fasi processuale emergerà la completa estraneità del Bernunzo Andrea rispetto all’imputazione di omicidio ai danni dello stimato professionista Avvocato Bonanno.



