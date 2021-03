Covid 4 marzo 2021 Sicilia: positivi 560 decessi 14. Enna 7 i positivi

Share Facebook

Sono 560 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 26.837 tamponi processati, con una incidenza di positivi di quasi il 2,0%, in discesa rispetto a ieri. La regione è undicesima nel contagio giornaliero di oggi.

Le vittime sono state 14 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.201. Il numero degli attuali positivi è di 24.545, con decremento di 584 casi rispetto a ieri. I guariti sono infatti 1.130. Negli ospedali i ricoverati sono 794; 19 in meno rispetto a ieri, quelli in terapia intensiva sono 118, uno in più. La distribuzione nelle province vede Palermo con 257 casi, Catania 97, Messina 51, Siracusa 47, Trapani 17, Ragusa 24, Caltanissetta:38, Agrigento 22, Enna 7.