Ars, Luisa Lantieri aderisce a Forza Italia, Calderone (FI): “In Sicilia siamo inarrestabili”

“Questa mattina all’Assemblea Regionale Siciliana, la collega Luisa Lantieri ha aderito ufficialmente a Forza Italia. A nome di tutto il gruppo parlamentare più numeroso a Palazzo dei Normanni, le do il benvenuto. In Sicilia confermiamo la nostra inarrestabile forza. Abbiamo rappresentanti in tutti i principali territori dell’Isola, a garanzia di una presenza capillare e operativa. Continuiamo a essere il cuore pulsante del partito”. Così afferma in una nota il Capogruppo di Forza Italia all’Ars, Tommaso Calderone.

“Ritorno con Miccichè”. Lo dice la deputata regionale Luisa Lantieri che stamane ha ufficializzato il passaggio in Forza Italia.

“Ora siamo in 14 – dice il coordinatore regionale Gianfranco Miccichè – e non perché 13 portasse sfortuna. Sono felice del ritorno di Luisa Lantieri che, in verità, non è mai stata in Forza Italia, ma in Grande Sud, movimento politico da me fondato anni fa. Aspettavo da tempo questo momento. Mi piace sottolineare che Lantieri è la quinta donna del nostro gruppo parlamentare. Per quanto mi riguarda, non posso che essere soddisfatto, è la conclusione di una lunga attesa. Con Luisa Lantieri, peraltro, abbiamo completato il quadro della rappresentanza territoriale, essendo Luisa Lantieri deputata eletta in provincia di Enna”.



“La prima volta – sottolinea Lantieri – sono stata eletta all’Ars con il presidente Gianfranco Miccichè in Grande Sud, poi dopo un percorso nel quale abbiamo preso strade diverse, ci siamo ritrovati e in questo percorso di ritorno verso Gianfranco mi sembra di ritornare a casa nel centro destra con degli amici con i quali abbiamo sempre tenuto dei rapporti di amicizia e vicinanza. Potremo adesso tornare a fare politica seria sul territorio e avrò una famiglia allargata con la prospettiva di poter lavorare bene per il mio territorio. Sono emozionata – conclude Lantieri – perché è un ritorno a casa. Non è una nuova esperienza”.

“La grande comunità di Forza Italia Giovani Sicilia dà il benvenuto alla parlamentare regionale Luisa Lantieri”. Lo scrive in una nota, il coordinatore regionale dei giovani di Forza Italia, Andrea Mineo. “Siamo certi che la lunga esperienza politica e amministrativa della neo parlamentare azzurra sarà utile per far crescere il partito. Forza Italia cresce e si rafforza in ogni provincia siciliana. A Luisa auguriamo – conclude Mineo – un proficuo lavoro”.