M5s, Di Maio “Con Conte torneremo primi”

ROMA (ITALPRESS) – “Conte ha deciso di portare avanti insieme a noi un progetto rifondativo dentro un perimetro specifico definito dai valori europei ed euroatlantici. E, al contempo, con una visione innovativa su obiettivi da lui condivisi quando era al governo, a partire dall’esigenza di adeguare ambiente e sistema produttivo alle nuove opportunità. M5s è in una fase di grande rilancio, sono molto ottimista. Vedo molta compattezza, saremo protagonisti anche i prossimi dieci anni. Con Conte nei 5 stelle credo che potremo tornare a essere la prima forza politica del Paese”. Lo dice, in un’intervista ad “Avvenire”, il ministro degli esteri Luigi Di Maio. “Con Nicola (Zingaretti, ndr) ho lavorato benissimo, è una persona per bene, che merita il rispetto di tutti. Per quanto mi riguarda, dobbiamo rafforzare il patto M5s-Pd-Leu anche a livello locale”.

