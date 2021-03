Aidone. Intesa Comune-Pro Loco- Forestale per sviluppare iniziative ambientali in favore della fascia giovanile

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Aidone. Nei locali della Pro Loco, via Mazzini, l’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Nuccio Chiarenza e dall’assessore al Patrimonio, alla Cultura e al Turismo, e ai rapporti con le associazioni Serena Raffiotta, ha ricevuto in dono, dal comandante del Distaccamento della Forestale di Piazza Armerina, l’ispettore superiore Massimo Di Seri, il calendario 2021 del Corpo forestale. L’incontro, svoltosi alla presenza di Fabrizio Cianciolo, presidente onorario della Pro Loco di Aidone e dell’ispettore superiore Salvatore Bascetta, è stata l’occasione per pianificare attività progettuali da sviluppare nel prossimo futuro, avviando in tal senso un accordo a tre: Comune di Aidone, Pro Loco Aidone Morgantina e Distaccamento Forestale di Piazza Armerina. L’intesa è finalizzata alla conoscenza e alla salvaguardia del patrimonio boschivo ricadente nel territorio aidonese attraverso la promozione di iniziative da rivolgere in special modo ai bambini e ai ragazzi.



Angela Rita Palermo