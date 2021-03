Piazza Armerina. Una frana di oltre venti metri ha interessato l’area soprastante il parcheggio dei Mosaici

Share Facebook

Frana di un fronte di venti metri per sei ha interessato i Mosaici di Piazza Armerina. La causa della frana sarebbe addebitabile ad una perdita d’acqua, l’area interessata, soprastante il parcheggio. Sarebbero stati già chiamati d’urgenza due tecnici per la verifica e la messa in sicurezza della copiosa perdita d’acqua. Era stato comunicato, proprio qualche giorno fa, dal sindaco Cammarata alla cittadinanza, l’inizio dei lavori per il rifacimento del parcheggio area commerciale della Villa Romana del Casale, un cantiere di circa due milioni di euro. Il sopralluogo, era avvenuto alla presenza dei tecnici della provincia, dell’impresa aggiudicataria e dell’amministrazione comunale.

La notizia è in fase di aggiornamento



Anna Zagara