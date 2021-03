Enna ex Ciss. Presidente Consiglio comunale Gargaglione invita Assessore regionale Razza che accetta

Share Facebook

Enna. “Ho avuto una proficua interlocuzione con l’assessore regionale alla salute Ruggero Razza, il quale mi ha minuziosamente informato circa i progetti ed i cronoprogrammi che il suo assessorato ha messo in campo per il completamento dell’ex Ciss e più in generale degli investimenti che riguarderanno le infrastrutture sanitarie della provincia di Enna” questa la comunicazione del Presidente del Consiglio comunale di Enna, Paolo Gargaglione.“L’assessore mantenendo fede all’impegno assunto con me e di conseguenza con l’intero consiglio comunale, la sera dell’8 marzo u.s., data in cui si è celebrato il consiglio comunale davanti l’ex Ciss, mi ha rinnovato la sua disponibilità a voler presenziare ad una prossima conferenza capigruppo, che con molta probabilità si terrà il 25 marzo p.v. – continua Gargaglione – intanto, prendiamo atto con grande soddisfazione, che ieri è stato firmato il contratto tra il soggetto attuatore del presidente della Regione per l’edilizia sanitaria e l’impresa che dovrà realizzare i lavori di adeguamento e completamento dell’ex Ciss. Gli ultimi sviluppi sulla vicenda, lasciano presagire che abbiamo imboccato la strada giusta! Con la prudenza, che il caso richiede, si tratta del primo concreto risultato che la cabina di regia, istituita nelle settimane scorse, raggiunge per la risoluzione dei c.d. grandi temi del nostro territorio”.