Enna. Presidente Consiglio Gargaglione: per SP28 – Panoramica presentato progetto per la ripresa dei lavori

Il Presidente del Consiglio Comunale di Enna Paolo Gargaglione in merito alla prospettata apertura dei cantieri all’ex Ciss e alla ripresa dei lavori della S. P. 28 – Panoramica comunica che:

“Lunedì 29 marzo p.v., con l’apertura dei cantieri all’ex Ciss e alla S. P. 28 – Panoramica, potrebbe essere una data storica per la nostra città. Ieri, il Commissario straordinario dott. Di Fazio e l’ing. capo ing. Grasso del Libero Consorzio Comunale di Enna, con i quali, nei giorni scorsi, ho avuto dei contatti relativamente al tema oggetto del consiglio del 29 marzo p.v., mi hanno fatto pervenire una relazione, con la quale mi informano che proprio ieri, la ditta appaltatrice ha presentato il piano esecutivo di smontaggio controllato di alcune pile. Il proficuo lavoro della conferenza capigruppo, il dialogo e la collaborazione tra le diverse istituzioni sta producendo ottimi risultati per la nostra comunità”.