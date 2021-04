Secondo vax day, oggi vaccinazioni nel piazzale antistante il cimitero comunale di Enna

Share Facebook

L’USL di Enna effettua oggi primo aprile il secondo giorno di attività vaccinale libera, a seguito del successo della prima e per potere consumare le scorte di vaccino arrivate, ormai, in grande quantità.



L’attività vaccinale, come in altre città, si svolgerà all’aperto e precisamente nel piazzale antistante il cimitero comunale di Enna con inizio alle ore 13 e termine alle ore 18,69.

Sono stati montati tre gazebo. Nel primo si farà l’identificazione e l’anamnesi nel secondo la vaccinazione vera e propria e infine nel terzo l’attesa di una quarto d’ora per controllare eventuali anomalie.

Nel piazzale stazioneranno 2 ambulanze per eventuali emergenze, messe a disposizione dal coordinatore del COC del Comune di Enna, dott. Lorenzo Colaleo, ma sarà completamente sgombro di automezzi; la circolazione di autoveicoli è interdetta fatta eccezioni per i carri funebri che trasportano i feretri.

I volontari della protezione civile, cureranno gli aspetti logistici del piazzale cimiteriale.

La vaccinazione può essere richiesta da chiunque senza limitazioni di età, sia che, la persona, abbia già prenotato o meno la vaccinazione stessa. Gli interessati dovranno avere con sé un documento di identità in corso di validità e la tessera sanitaria.

Data l’abbondanza di vaccini disponibili, onde evitare favoritismi e raccomandazioni, la persona interessata, nel primo gazebo, chiederà il tipo di vaccino che, subito dopo, gli verrà inoculato. Sono disponibili, infatti, il Pfizer, l’Astrazeneca, il Jonhson e Jonhson, il Moderna, lo SputniK e, perfino, il CAN SINO cinese.

Il tutto avverrà attraverso medici e infermieri in pensione i quali, con grande generosità, presteranno la loro opera in modo assolutamente gratuito.

L’USL si augura che anche questo secondo DAY VAX registri un successo almeno uguale al primo affinché anche Enna raggiunga un’alta copertura vaccinale e si avvii, a marce forzate, verso la tanta sospirata immunità di gregge.