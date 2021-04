A Villarosa gli appuntamenti Karting Club

Share Facebook

Prosegue a ritmo incalzante la serie di gare Club che nella stagione 2021 sono state suddivise in raggruppamenti allo scopo di essere più raggiungibili dai piloti siciliani. Nel mese di Aprile sono in programma 2 round. Per il 3° girone si correrà domenica 18 sul circuito di Villarosa, mente per il 2° girone sarà la pista Sole luna di Vittoria ad ospitare la manifestazione il giorno 25.

“Stiamo facendo il possibile – ha dichiarato Gaspare Anastasi – ideatore della serie”itinerante”- affinché molti piloti possano partecipare senza allontanarsi molto da casa. Ringrazio i team che hanno accolto l’idea e che ci stanno seguendo in questo esperimento che sta dando i primi frutti. L’impegno di portare le gare “porta a porta” si sta rivelando davvero difficile ma l’aumento delle presenze ci ripaga, per cui posso dirmi soddisfatto. 24 appuntamenti Club, oltre 10 prove di Campionato Regionale sono davvero tanti, ma grazie alla passione riusciremo nell’impresa”.

Dopo i due round di aprile, sono previsti per il mese di maggio altri 4 appuntamenti di campionato CLUB:

CALENDARIO GARE CLUB DI MAGGIO:

· Giorno 2 la 5°prova del Girone 1 a Lascari (PA)

· il 9 la 3° prova del Girone 3 a Minoa(AG)

· il 23 la 6° e ultima prova del Girone 1 al River Karting di Capo D’Orlando(ME)

· il 30 la 4° prova del Girone 4 a Ispica(RG)