Svolti a Pergusa il 30 aprile i nuovi test per il passaggio di licenza

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Si sono svolti regolarmente e con profitto i test per il passaggio di Licenza organizzati dalla Delegazione ACI Sport sicilia all’Autodromo di Pergusa venerdì 30 aprile.



Seconda giornata, dopo quella del 27 marzo, in collaborazione con la Scuola Federale “Michele Alboreto” diretta da Raffaele Giammaria, presso la pista siciliana per permettere l’abilitazione o il passaggio al grado superiore di licenza per i candidati, che hanno tutti superato con profitto i test affiancati dagli istruttori federali.

-“Due sessioni di test in poco più di un mese hanno rappresentato un’opportunità per i nostri piloti – afferma Daniele Settimo, Delegato/Fiduciario ACI Sport Sicilia – naturalmente il breve intervallo è stato dovuto alle numerose domande in vista anche della Targa Florio e delle altre gare della stagione. La sensibilità di Mario Sgrò, Presidente dell’Ente Autodromo Pergusa e la professionalità di Raffaele Giammaria, che ha trovato immediata collaborazione dagli istruttori Federali, hanno reso possibile questo secondo appuntamento, per il quale sono grato all’intero staff della Delegazione per l’impegno”.