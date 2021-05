Istituto Majorana Troina: un piccolo omaggio per tutte le mamme della scuola

Share Facebook

In occasione della festa della mamma del 9 maggio p.v., gli studenti dell’indirizzo alberghiero dell’Istituto Majorana di Troina hanno messo in campo le loro competenze e il loro spirito di iniziativa per realizzare un piccolo omaggio per tutte le mamme della scuola, che soprattutto in questo ultimo anno scolastico segnato dalla pandemia e dalla didattica a distanza, ancora più che in tempi normali, sono state un supporto indispensabile per i loro figli.



Il sale aromatizzato alle erbe ed il cuore di pasta frolla sono il loro modo di dire GRAZIE MAMMA!