Covid: in Sicilia vaccini ai 40enni, dal 17 maggio le prenotazioni

Da lunedì 17 maggio via libera, in Sicilia, alle prenotazioni delle vaccinazioni antiCovid anche per i quarantenni. L’estensione della somministrazione del siero – per i nati dal 1972 al 1981 – è stata autorizzata nell’ambito della campagna nazionale di immunizzazione.

Per le prenotazioni, muniti di tessera sanitaria e codice fiscale, si potrà cliccare sulla piattaforma nazionale: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/cit/#/login a cui è possibile accedere anche dal sito regionale www.siciliacoronavirus.it

Possibile effettuare la prenotazione anche tramite Call Center telefonando al numero verde 800 00.99.66 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 18:00 (escluso sabato e festivi).

Le sedi vaccinali dell’ASP di Enna sono presso i Presidi ospedalieri Umberto I a Enna, M. Chiello (CorpoF) a Piazza Armerina, FBC a Leonforte, e Basilotta a Nicosia.

Da giovedì 13 maggio 2021, intanto, nelle more che il Comitato tecnico scientifico nazionale dia il proprio parere sull’utilizzo del vaccino AstraZeneca (oggi Vaxzevria) per gli under 60, il dirigente generale del dipartimento Asoe dell’assessorato alla Salute Mario La Rocca, su disposizione del presidente della Regione Nello Musumeci, ha comunicato alle Asp che la campagna di vaccinazione potrà proseguire, a richiesta, anche con vaccini a mRna (Pfizer o Moderna).Resta invariato il siero da utilizzare, invece, nel richiamo per chi ha già effettuato come prima dose il vaccino AstraZeneca.