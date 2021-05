Intesa Sanpaolo lancia Exclusive, carta di credito “premium”

MILANO (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo entra nel settore delle carte di credito per il segmento “premium” con Exclusive, emessa sul circuito Mastercard e dal 17 maggio disponibile su richiesta in tutte le filiali del Gruppo e online.

“La nuova carta rappresenta una proposta distintiva, pensata per valorizzare la relazione con una clientela intraprendente e dinamica, con elevata capacità di spesa o di reddito, che destina volentieri tempo e disponibilità economiche a viaggi, cultura, benessere, salute, ed esige pertanto soluzioni efficaci e di prestigio, capaci di assecondarne in tempo reale desideri e bisogni – si legge in una nota -. Realizzata in metallo bianco, Exclusive viene consegnata al titolare in un cofanetto che offre subito una percezione di unicità, grazie al design raffinato e alla cartolina di benvenuto che accompagna la carta, profumata con un’originale essenza molecolare. L’ampia libertà di spesa offerta dalla carta di credito Exclusive, affidabile e sicura per tutti i pagamenti, si accompagna a un ecosistema di servizi lifestyle e vantaggi bancari, esperienze e privilegi, unici e in continua evoluzione, che interpretano e soddisfano con un elevato livello di personalizzazione le ambizioni dei clienti”.

A partire dal supporto di un concierge dedicato: un “lifestyle manager” a disposizione 24/7 in ogni parte del mondo per informazioni, assistenza e prenotazioni, che possono appagare la sfera degli interessi personali o professionali, dalla pianificazione di un viaggio alla ricerca di uno chef a domicilio o di un personal shopper, dal noleggio auto con conducente alla consegna di regali last minute. I servizi della carta sono presentati nella nuova sezione Exclusive del sito www.intesasanpaolo.com e accessibili anche attraverso l’app Intesa Sanpaolo Mobile.

Exclusive si prende cura del cliente anche nelle filiali del Gruppo, con l’attivazione, dove possibile, di una corsia preferenziale di accoglienza e consulenza (“white carpet”), estesa anche ai servizi della filiale online. La carta abilita ulteriori vantaggi bancari, tra cui la completa gratuità dei bonifici SEPA in euro verso Italia e UE e dei prelievi in euro in tutti gli ATM dell’area SEPA. I più alti livelli di tutela assicurativa in ambito viaggi, acquisti, assistenza medica ed eventi, abbinati a un’innovativa “pet insurance”, forniscono risposta al bisogno di protezione che caratterizza sempre più una clientela evoluta e consapevole. Assistenza e supporto sono forniti anche nell’area della salute, con la possibilità di prenotare online visite mediche, esami diagnostici, prestazioni odontoiatriche, fisioterapiche e pacchetti check up presso un ampio network di strutture sanitarie e professionisti in tutta Italia, con sconti applicati in base alla tipologia della prestazione.

Il bouquet dei servizi di caring è in continua evoluzione: nell’area viaggi, con accesso alle 1.100 lounge aeroportuali nel mondo del circuito LoungeKey, fast track nei principali aeroporti italiani, hotellerie nelle più prestigiose catene alberghiere, car rental con accesso prioritario tramite le principali società di noleggio veicoli; e per il tempo libero, con esperienze ed emozioni uniche che spaziano, solo a titolo di esempio, dall’accesso preferenziale in ristoranti stellati, ai servizi di luxury delivery, alla prenotazione di kitchen & winery tour, spettacoli ed eventi culturali.

In linea con la vocazione di “banca d’impatto”, sensibile alle istanze sociali delle diverse realtà in cui opera, Intesa Sanpaolo devolverà il 50% delle commissioni interbancarie a progetti di solidarietà e di inclusione sociale, promossi attraverso la propria piattaforma di crowdfunding For Funding, dedicata a organizzazioni non governative, associazioni non profit e fondazioni, al primo posto nel nostro Paese tra le piattaforme “donation and reward”.

“La carta di credito Exclusive supera il concetto di status symbol: la nostra ambizione è quella di offrire un “personal symbol” che anticipa le tendenze, sa di cosa ha bisogno la clientela e aggiorna in tempo reale la propria offerta di servizi e benefit – spiega Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo – Exclusive è una proposta prestigiosa, innovativa e competitiva rispetto ai migliori standard di mercato, basata su una conoscenza approfondita del cliente. Ed è un ulteriore upgrade nell’esperienza che Intesa Sanpaolo offre già da tempo, nel campo della gestione dei patrimoni, attraverso la piattaforma di consulenza olistica Valore Insieme. Il nostro è un approccio completo, in cui offerta di prodotti e soluzioni, consulenza e servizi di caring puntano sinergicamente a migliorare il benessere e la qualità della vita del nostro cliente”.

