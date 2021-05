AAA cercasi nonno disperatamente (per vaccino). No perditempo

Share Facebook

Giovani diciottenni alla ricerca di nonni da adottare. Dal momento in cui la Regione Sicilia ha comunicato attraverso una nota che in tutti gli hub provinciali si potranno vaccinare il nonnino ed il diciottenne che lo accompagna, è caccia al nonno. Diversi i giovani che avrebbero già prenotato il nonno, certo l’opera di convincimento per molti si sarebbe presentata faticosa, chi ha dovuto promettere di accompagnarlo a casa per un mese intero, chi l’acquisto di un nuovo bastone da passeggio, chi ancora un weekend al mare, chi un’esperienza trascendentale e chi ancora una fornitura di pannoloni.

La voce si è ormai sparsa in città ed i pochi nonni liberi e restii al vaccino, non rispondono più neanche al telefono, il resto, rispondono accompagnandosi a gesti apotropaici.

Insomma, nel periodo del primo lockdown si ricercavano disperatamente Fido, Rex, Rintintin e Fufi, oggi, pur di smaltire un vaccino che fa paura ai molti, si va alla ricerca di Totò, Lillo, P’nuzzu e Fifino.

Vista la “scarsezza” c’è chi ha optato per il prendi due al prezzo di uno. Già, perché secondo la nota i destinatari sono gli ultra 80enni e gli accompagnatori anche più di uno, insomma il nonnino può essere condiviso. Bella trovata dalla Regione, marketing a tutti gli effetti, “tre per uno per fine scorte da magazzino”.



A cura di Anna Zagara