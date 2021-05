Amministrative, Salvini “Lunedì vertice dei leader del centrodestra”

ROMA (ITALPRESS) – Il vertice con i leader di centrodestra per discutere di amministrative è previsto lunedì. Lo ha confermato il leader della Lega Matteo Salvini ad Agorà su Rai3.

“Abbiamo una riunione lunedì prossimo: ci sono diverse donne e uomini di alto profilo che si sono messi a disposizione, però per correttezza ne parliamo prima con loro e con gli alleati”, ha detto Salvini, che ha ricordato: “Bertolaso e Albertini sono due straordinarie persone che però alla fine hanno scelto di dare una mano, sicuramente, ma non in prima persona. Sono sicuro che comunque la voglia di cambiamento dei romani e dei milanesi, così come dei torinesi e dei napoletani, non rimarrà insoddisfatta perchè il centrodestra unito penso che abbia una grande responsabilità nei prossimi mesi e nei prossimi anni”.

