Enna, svuotato invaso Diga Sciaguana. Assessore regionale Baglieri: «Indagine in corso su responsabilità»

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

«Avviato un procedimento per verificare le responsabilità dello svuotamento dell’invaso della diga di Agira». Lo ha detto l’assessore regionale all’Energia e servizio di pubblica utilità, Daniela Baglieri in merito allo svuotamento della diga “Sciaguana” nel territorio di Agira, in provincia di Enna.

«Nei fatti al momento è in corso un’indagine da parte degli uffici del Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti. Io e il direttore Calogero Foti abbiamo avuto un incontro urgente con il responsabile della diga di Agira. Per lunedì prossimo (24 maggio) ho convocato una riunione con tutti i responsabili delle dighe siciliane e il dirigente del servizio, per cercare di trovare delle soluzioni sistemiche affinché simili fatti inaccettabili non si verifichino in futuro».



Link news di riferimento:

Leonforte: parzialmente bruciato monte Cernigliere. Ad Agira lago artificiale diga Sciaguana prosciugato e causa morte di milioni di pesci