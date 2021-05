Leonforte. Disagi al centro vaccinale del Ferro/Branciforti/Capra

Share Facebook

Mercoledì 19 maggio a Leonforte si è tenuto un Consiglio comunale urgente e straordinario sull’F/B/C. Le dichiarazioni gravissime dell’ex sindaco Salvatore Campione (dimessosi anche dal Pronto Soccorso tavachino) in merito all’impossibilità di agire in sicurezza presso il nosocomio leonfortese, hanno indotto i Consiglieri di minoranza a chiedere lumi in merito. E’ dell’ottobre 2018 l’ Ordinanza emessa e poi revocata con la quale si invitava il Direttore Sanitario dell’ ASP di Enna “a prendere atto della criticità in cui versa l’Ospedale di Leonforte, stante le gravi carenze di personale, di apparecchiature mediche e strumentali con conseguente grave rischio per gli utenti delle prestazioni sanitarie”. Fra alti e bassi le accuse ai vertici Asp hanno impegnato l’amministrazione negli anni a venire fino al marzo 2021, quando il sindaco denunciava “chiunque avesse preso parte ad attività delittuose” ottenendo altro niente. Nel frattempo l’F/B/C diventava anche centro vaccinale anti Sars-Cov2, mantenendo sempre lo stesso immutato “maloverso”. Il centro vaccinale difetta infatti dei servizi basilari di accoglienza e gestione degli utenti, che in un’unica massa indistinta si riversano sullo spiazzo assolato o ventoso e dentro l’asfittico androne, per sentire il numeretto di prenotazione chiamato con le mani a coppo sulla bocca e il passaparola. Le poche sedie vengono spostate di angolo in angolo a favore di ombra o sole a secondo della temperatura e invece dei tavoli, per la compilazione della scheda anamnestica, si ricorre al cofano dell’ambulanza ivi posteggiata o il muro, con poderosa capacità di scrittura in verticale. Non ci sono corsie preferenziali per disabili e anziani e non c’è un distributore d’acqua. La gente però si sta organizzando, con termos e colazione a sacco, e nell’attesa di vaccinarsi chiacchiera e socializza sui benefici di questo o quel siero e su come altrove le cose funzionino assai meglio.



Gabriella Grasso