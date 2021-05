Scicli, anziano -originario di Piazza Armerina, residente in Francia- trovato morto sulla spiaggia di Arizza

Share Facebook

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto stamani nei pressi della battigia del lido Arizza, tra Donnalucata e Cava d’Aliga, da alcuni passanti.

Si tratta di un uomo di 77 anni, originario di Piazza Armerina, proprietario di una villa sul litorale e che da tempo viveva in Francia. Nei giorni scorsi era stato visto passeggiare sul bagnasciuga.

Sono in corso gli accertamenti di rito per verificare le cause del decesso. Sul posto, in seguito alla segnalazione di alcuni passanti, sono intervenuti i carabinieri.

Al momento, l’ipotesi più probabile è che l’uomo sia stato colpito da un malore improvviso e fatale.