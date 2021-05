ASP Enna. Report vaccini: 86.963 le dosi somministrate, oltre il 35% della popolazione

Share Facebook

I vaccini somministrati in provincia di Enna, in 140 giorni di campagna vaccinale, sono stati 86.963 conteggiando prime e seconde dosi alla data del 26 maggio 2021.



Questa la ripartizione delle somministrazioni tra i centri vaccinali: 49.166 presso l’Ospedale Umberto I di Enna, 15.298 presso il centro di Nicosia, 14.475 presso l’Ospedale di Piazza Armerina, 5.706 presso il F.B. Capra di Leonforte e 2.318 a Troina.

Le dosi Pfizer somministrate sono in totale 62.881, pari al 72,31% del totale, 13.130 è la somma delle dosi AstraZeneca (15,10%), le dosi Moderna sono state 8.870 (10,20%) e il restante 2,39%, pari a 2082 dosi, è riferito al vaccino monodose Janssen.





Complessivamente, è stato vaccinato, al 26 maggio 2021, oltre il 35% della popolazione target dei residenti nell’ambito territoriale dell’ASP di Enna, con almeno una dose; il 20%, considerando la mono dose Janssen, ha concluso il ciclo di vaccinazione.

Continua, nel frattempo, la campagna vaccinale anche per gli studenti maturandi che possono presentarsi presso i centri vaccinali senza prenotazione. Raccolte le testimonianze delle ragazze e dei ragazzi che non nascondono la ferma convinzione della necessità di vaccinarsi.

Matilde G., studentessa maturanda della classe V Liceo Scienze Umane dell’Istituto Leonardo da Vinci di Piazza Armerina, esprime il suo pensiero in merito alla vaccinazione: “Ieri mi sono vaccinata con il vaccino monodose, sempre più convinta di fare la scelta giusta. Ho appreso da internet la notizia della vaccinazione per gli studenti maturandi. Avevo già maturato la decisione da tempo e, appena si è presentata l’occasione, mi sono vaccinata. Credo che la scelta di vaccinarci sia giusta per noi e per chi ci sta accanto.”