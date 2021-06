Share Facebook

Enna – Costretti a trasportare la carrozzina su per le scale, fino agli spalti dello stadio comunale dove ieri si è disputata Enna-Giarre: partita valida per la promozione in Serie D, che ha visto un parziale rientro dei tifosi. Per i disabili, però, è stato un calvario: “Bagni chiusi e barriere architettoniche da paura” scrive un tifoso giarrese in trasferta, che ha diffuso pubblicamente una video denuncia su Facebook.