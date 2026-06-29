Enna, al via la festa della Patrona: bus navetta potenziato e mercato ridotto il 30 giugno

Bus navetta gratuito fino all’una di notte per agevolare la partecipazione ai primi appuntamenti della festa di Maria Santissima della Visitazione di Enna e mercato settimanale del 30 giugno limitato ai soli operatori alimentari. Sono le misure adottate dal Comune di Enna in vista dell’avvio delle celebrazioni patronali e della gestione della viabilità nel centro storico.

Navette per gli eventi della Patrona

Per la serata di oggi il servizio di bus navetta seguirà il percorso tradizionale tra Porta Pisciotto e piazza Scelfo, con prolungamento straordinario fino all’una. Mercoledì 1 luglio il collegamento sarà nuovamente attivo sullo stesso itinerario fino alle 23.30. Il programma delle celebrazioni prevede la Processione delle Chiavi, l’apertura della nicchia della Madonna con la traslazione del simulacro nel Duomo, l’accensione delle luminarie artistiche e lo spettacolo del comico Uccio De Santis in piazza San Francesco.

Mercato limitato ai soli alimentari

Con un’ordinanza il sindaco ha disposto la sospensione, per la giornata del 30 giugno, del mercato di piazza Europa limitatamente al settore non alimentare. Il provvedimento è stato adottato perché le strutture utilizzate per il Pizza Enna Fest, conclusosi nei giorni scorsi, non potranno essere rimosse in tempo utile per consentire il regolare svolgimento del mercato nella sua interezza.

L’ordinanza del Comune

L’amministrazione ha ritenuto opportuno garantire comunque lo svolgimento del mercato per gli operatori alimentari anche in considerazione dell’imminente avvio dei festeggiamenti patronali. L’ordinanza è stata trasmessa alla Polizia municipale per l’esecuzione e comunicata alle organizzazioni di categoria, alla Prefettura, alla Questura e a EcoennaServizi, oltre a essere pubblicata sul sito istituzionale dell’ente.