Pizza Enna fest, chiusa l’edizione 2026: oltre 10 mila pizze servite e migliaia di visitatori

Si è conclusa con un bilancio di forte partecipazione l’edizione 2026 di “Enna si Accesa“, la manifestazione dedicata alla pizza e alle eccellenze del territorio che per cinque giorni ha animato il centro storico del capoluogo.

I numeri della manifestazione

Secondo gli organizzatori, nel corso dell’evento sono state preparate oltre 10 mila pizze, circa 500 delle quali senza glutine. Alle masterclass hanno preso parte più di 250 persone, mentre oltre 200 hanno partecipato alle iniziative di “Botteghe in Piazza”, dedicate all’artigianato locale.

Food, incontri e produzioni locali

Il programma ha affiancato all’offerta gastronomica momenti di approfondimento sulle produzioni agroalimentari, con un talk dedicato alla valorizzazione delle eccellenze del territorio e la partecipazione di rappresentanti del settore. E’ stata l’edizione dei numeri ma anche quella delle collaborazioni: con il Consorzio di tutela del Piacentinu Ennese DOP main partner dell’iniziativa, con la sezione ennese della Federazione Italiana Cuochi e con i tanti professionisti che hanno animato le masterclass: lo Chef Enzo Leanza, le cantine “Tenute La Ferla”, Giacomo Cosentino del “Birrificio 24 Baroni” e Tommaso Scavuzzo della Tommy’s Wine.

Spazio ad artigianato e associazioni

La manifestazione ha ospitato anche esposizioni di artigianato locale, iniziative dedicate all’inclusione sociale e la partecipazione di associazioni sportive e culturali del territorio. Per il presidente dell’associazione Pizzaioli Ennesi, Antonio Cammarata, l’edizione appena conclusa ha registrato un’affluenza superiore alle attese, confermando il ruolo dell’evento tra gli appuntamenti estivi del capoluogo.