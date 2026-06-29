Pensioni di luglio in pagamento dal 1° luglio negli uffici postali

Le pensioni del mese di luglio saranno in pagamento da mercoledì 1° luglio in tutti i 27 uffici postali della provincia di Enna. Lo comunica Poste Italiane, precisando che dalla stessa data gli assegni saranno accreditati anche ai titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta e Postepay Evolution che hanno scelto l’accredito.

I prelievi

I possessori delle carte associate potranno prelevare il contante dai 28 sportelli ATM Postamat della provincia senza recarsi allo sportello. Per il ritiro in ufficio postale è necessario presentare un documento di identità valido oppure delegare un’altra persona. Poste Italiane ricorda inoltre che i titolari di Carta di Debito associata a conti o libretti beneficiano di una copertura assicurativa gratuita contro il furto di contante fino a 700 euro annui nelle due ore successive al prelievo. L’azienda invita infine i pensionati, ove possibile, a recarsi negli uffici nelle ore di minore affluenza e nei giorni successivi al primo pagamento per limitare i tempi di attesa.