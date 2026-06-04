Poste, nell’Ennese già 60mila utenti per la Super App: servizi digitali in crescita

Cresce anche in provincia di Enna il successo della nuova Super App di Poste Italiane, la piattaforma digitale che riunisce in un’unica applicazione prodotti e servizi prima distribuiti tra le app BancoPosta e Postepay. Secondo i dati diffusi dall’azienda, sono già circa 60mila i cittadini dell’Ennese che utilizzano la nuova applicazione, una quota pari al 38% della popolazione residente.

A livello nazionale, la Super App “P” ha raggiunto il primato tra le applicazioni più utilizzate dagli italiani, con oltre 4 milioni di utenti attivi ogni giorno. Un risultato che conferma il crescente ricorso ai servizi digitali per la gestione delle attività quotidiane e il ruolo sempre più centrale della tecnologia nell’interazione tra cittadini e pubblica utilità.

Un solo accesso per tutto il mondo Poste

La nuova applicazione consente di accedere con un unico strumento all’intero ecosistema dei servizi di Poste Italiane. Dalla gestione di conti correnti, libretti e carte Postepay al monitoraggio della corrispondenza e delle spedizioni, tutte le principali funzioni sono ora integrate in una piattaforma pensata per semplificare l’esperienza dell’utente.

L’ambiente digitale è inoltre progettato per adattarsi progressivamente alle abitudini di utilizzo grazie a sistemi di personalizzazione che permettono di evidenziare le operazioni più frequenti e rendere più immediato l’accesso ai servizi maggiormente utilizzati. Un percorso che punta a rendere l’esperienza sempre più intuitiva e vicina alle esigenze dei singoli clienti.

Tecnologia accessibile a tutte le generazioni

Particolarmente significativo è il dato relativo all’utilizzo da parte delle fasce d’età più avanzate. In provincia di Enna circa il 2% degli utenti della Super App ha più di 80 anni. Un risultato favorito dall’introduzione di strumenti pensati per migliorare l’accessibilità, come la possibilità di modificare la dimensione dei caratteri, tutorial guidati e percorsi dedicati all’orientamento tra le diverse funzionalità.

I numeri nazionali confermano una diffusione trasversale. Degli oltre 17 milioni di clienti che utilizzano i servizi digitali dell’azienda, più di 300mila hanno meno di 18 anni e altrettanti hanno superato gli 80. Dati che evidenziano il contributo di Poste Italiane nella diffusione delle competenze digitali e finanziarie e nel progressivo superamento del divario tecnologico tra generazioni.