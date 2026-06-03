Poste, istallati i nuovi locker: armadietti automatici ad Enna e Nicosia

Si amplia in provincia di Enna la rete di Locker Italia, la joint venture tra Poste Italiane e DHL eCommerce dedicata ai servizi per l’e-commerce. Con l’attivazione di nuovi armadietti automatici a Enna e Nicosia salgono a quattro i punti di ritiro e spedizione disponibili sul territorio provinciale, nell’ambito del progetto di potenziamento della rete nazionale.

Servizi disponibili 24 ore su 24

Nel capoluogo i nuovi locker sono stati installati in via Pergusa e in via Giovan Battista Spalletta 8. A Nicosia, dove era già operativo un punto in via Vittorio Emanuele 82, è stato attivato un ulteriore armadietto automatico in via Murata.

I dispositivi consentono di ritirare acquisti online e spedire pacchi in modalità self-service, con accesso 24 ore su 24 e sette giorni su sette. Per il ritiro è sufficiente utilizzare il codice o il QR code ricevuto tramite sms o e-mail, mentre per la spedizione basta scannerizzare il codice della lettera di vettura e depositare il pacco nell’apposito vano.

L’iniziativa rientra nel piano che prevede l’installazione di 10 mila locker in tutta Italia e contribuisce al rafforzamento della rete Punto Poste, che in Sicilia conta già oltre 200 punti di prossimità. L’obiettivo è rendere più accessibili i servizi logistici e sostenere la crescita dell’e-commerce attraverso soluzioni flessibili e sostenibili.