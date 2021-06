Nuoto. Fenice Enna conquista qualifica ai Campionati Italiani Assoluti FIN

Share Facebook

Gli atleti della Fenice Enna conquistano la qualifica ai Campionati Italiani Assoluti FIN di Fondo che si svolgeranno a Piombino dal 14 al 18 Giugno 2021 e ottengono anche la convocazione per il “Trofeo Delle Regioni F.I.N.- Campionati Italiani per Regioni di nuoto di fondo” che si svolgerà sempre a Piombino dal 18 al 20 Giugno.



Sono tre gli atleti del tecnico Alessandro Addamo che strappano il “pass” per Piombino dove si disputeranno i Campionati Italiani Assoluti che vedranno la partecipazione di figure di spicco nazionale e internazionale di ritorno dal vittorioso europeo di Budapest.

Ilaria Sortino (2006), con il tempo conseguito in vasca lunga negli 800 stile libero (9’34.40) è l’unica nuotatrice siciliana qualificata in tutte le distanze dei campionati (2.5km/5Km/10km/25km).

Francesco Rapisardi (2005) grazie al tempo conseguito sia in vasca corta (16’19.91) che in vasca lunga (16’44.43) ottiene la qualificazione.

Rapisardi è uno dei pochissimi siciliani che ha conquistato la qualificazione per tutte le distanze (2.5km/5km/10km/25km) che si svolgeranno durante i campionati.

Gaia Piccione (2008) con il tempo conseguito negli 800 stile libero (9’47.40) strappa la qualificazione nella 2.5km.

I tre atleti ennesi sono stati inoltre convocati dalla FIN Sicilia per far parte della spedizione siciliana che parteciperà al Trofeo delle Regioni di Nuoto di Fondo che si svolgerà sempre a Piombino dal 18 al 20 Giugno 2021 a conclusione dei Campionati Italiani Assoluti.

Alla più importante manifestazione nazionale giovanile del settore fondo la Sicilia sarà rappresentata dai tre atleti del tecnico Alessandro Addamo: Ilaria Sortino, Francesco Rapisardi e Gaia Piccione che saranno impegnati, quindi, nel doppio impegno nazionale sia a livello assoluto che a livello giovanile con la rappresentativa FIN SICILIA.