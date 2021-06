Asp Enna: nuovo punto tamponi per privati all’ex ospedale “Umberto I” di Enna alta

Share Facebook

L’ASP di Enna esegue test per la rilevazione del SARS-CoV2 tramite tamponi antigenici e molecolari su richiesta di utenti privati. Oltre al punto di prelievo per i tamponi istituito presso il laboratorio di Biologia Molecolare dell’Ospedale Chiello di Piazza Armerina, è ora possibile effettuare il test antigenico o molecolare anche nell’area dedicata ai tamponi presso l’ex Ospedale Umberto I, in via Trieste nella parte alta della città, tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Prima di accedere presso l’area dedicata ai tamponi per privati, i cittadini dovranno pagare il ticket presso il CUP (15,00 euro per i tamponi antigenici, cosiddetti rapidi, e 45,00 euro per molecolari) da lunedì a venerdì.

Nei giorni di sabato e domenica, coloro che vorranno sottoporsi ai test potranno pagare il ticket direttamente nell’area dedicata ai tamponi presso l’ex Ospedale Umberto I.

Avvertenza: per i tamponi molecolari, occorre presentarsi non oltre le ore 9:00; dopo tale orario, il test non sarà eseguito.

Si sottolinea che detti tamponi a pagamento saranno eseguiti a pazienti asintomatici: per i cittadini che mostrano o dichiarano qualcuno dei sintomi propri del COVID-19 saranno applicate le procedure previste (comunicazione all’U.S.C.A., ecc).