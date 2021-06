“Ducati day” test drive gratuiti a Pergusa

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Sabato 12 e domenica 13 giugno, l’appuntamento con “Ducati Day” all’autodromo di Pergusa organizzato dalla Ducati Catania in collaborazione con Pirelli Italia e Ducati Motor Holding (che fa parte del gruppo Volkswagen ,secondo al mondo dopo Toyota, e comprende tra i suoi marchi Audi, Seat, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini e Porsche). Si prevede nelle otto ore a disposizione dell’Autodromo una presenza di 900 invitati, per la giornata di domani, comprendenti 150 prove da effettuare nella porzione stabilita della struttura di Pergusa. Per la giornata di domenica, invece, si considera una presenza di 1.600 invitati, per un totale di 200 prove moto. All’evento sarà presente il presidente Fmi Sicilia Salvatore Di Pace e i suoi delegati, i Dirigenti al Vertice di Ducati, nonchè l’ex pilota Dario Marchetti e il dirigente Pirelli che daranno in aula, lezioni di guida sicura ai motociclisti intervenuti. Domenica ci sarà anche il collegamento televisivo con l’autodromo di Misano Adriatico con la presentazione dell’ingegnere Dall’Igna del Team Ducati Sbk e dell’ingegnere Paolo Savettiere di Fmi.