Enna, si restaura la chiesa di San Michele Arcangelo, in piazza Mazzini

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Enna. In corso i lavori di restauro degli stucchi, delle cornici, delle superfici decorate e lapidee della chiesa di San Michele Arcangelo, in piazza Mazzini.



Il restauro, a cura della soprintendenza dei Beni culturali, finanziato dalla Regione con fondi del Patto per il Sud 2014-2020, è stato aggiudicato all’impresa Cavarra Vincenzo srl di Noto, per circa 300 mila euro e riguarda interventi conservativi e di valorizzazione del luogo sacro di proprietà del Fondo edifici di culto (Fec). I lavori nella chiesa, risalente al XVII secolo, seguono i primi interventi, già realizzati, di messa in sicurezza e consolidamento della volta e della copertura. La consegna è prevista per il mese di novembre.



Link news correlata:

Le chiese di Enna