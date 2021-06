Covid Sicilia 16 giugno: 168 i nuovi positivi, 8 i decessi. Enna 19 positivi

Share Facebook

Il 16 giugno 2021 i nuovi positivi, così come rilevato dal bollettino del Ministero della Salute, sono 168 in Sicilia.

I tamponi processati sono stati 4.420 tamponi, con una incidenza che sfiora l’1,1%. La Regione è al secondo posto in Italia per numero di contagi giornalieri dietro la Lombardia. Le vittime sono state 8 e fanno salire il totale a 5.928.Il numero degli attuali positivi è di 6.003 con una diminuzione di 364 casi. I guariti sono 456. Negli ospedali i ricoverati sono 328, 15 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 36, 2 in più rispetto al bollettino precedente.

I nuovi positivi provincia per provincia:

Palermo: 69.844 (36)

Catania: 59.927 (30)

Messina: 26.631 (13)

Siracusa: 16.556 (20)

Trapani: 13.972 (0)

Ragusa: 12.909 (16)

Agrigento: 11.974 (8)

Caltanissetta: 11.663 (26)

Enna: 6.395 (19).



IN ITALIA:

Sono 1.400 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 1.255. Sono invece 52 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 63. Sono 203.173 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus. Ieri erano stati 212.112. Il tasso di positività è dello 0,6%, lo stesso di ieri.