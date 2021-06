ASP Enna. Superato il 50% della popolazione da vaccinare. Enna, Sperlinga, Nicosia e Cerami superato il 60%

Share Facebook

“Superato il 50% del target da vaccinare, con almeno una dose, in provincia di Enna”, lo comunica il datamanager della campagna vaccinale, dott. Natale Lagrotteria. In data 15 giugno 2021, sono stati somministrati 1688 vaccini presso i centri vaccinali istituiti dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, portando il dato complessivo delle somministrazioni a 118.811:



Vaccini somministrati in data 15 giugno:



In 160 giorni di campagna vaccinale, pertanto, alla data del 15 giugno 2021, i vaccinati sono 73.189 sulla popolazione target di 146.170 cittadini, compresi anche i giovanissimi della fascia di età 12-19 anni; la percentuale complessiva raggiunta è pari al 50,7%.

Il dato fotografa la realtà provinciale, con differenze tra i vari Comuni di cui quattro, Enna, Sperlinga, Nicosia e Cerami, hanno già superato il 60%.

Il risultato raggiunto pone l’ASP di Enna in linea con il dato a carattere nazionale rilevato dalla Fondazione GIMBE, nelle ore antimeridiane del 15 giugno 2021, pari al 50% dei vaccinati sull’intera popolazione da vaccinare, percentuale che racchiude chi ha ricevuto una dose e chi ha completato il ciclo di somministrazione.