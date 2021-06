Ragazzine vestite da modelle… la movida leonfortese

Share Facebook

Il sabato sera a Leonforte è ripartito. Sulla promenade della movida paesana, barwoman dallo sguardo truce, versano litri e litri di alcol nei bicchieri, in plastica, di ragazzine con i tacchi a spillo e lo sguardo da star. I loro coetanei ancora non sanno se mostrare il bicipite tatuato, come i ventenni, o azzardare outfit glam rock, anni ’70. A pochi metri i loro padri esibiscono un lusso che non hanno e ignorano l’unghia rifatta della moglie, attenta agli amanti del tavolo accanto, che si baciano di sguardi. A Leonforte, come altrove l’età media della prima birra è 14 anni. A «bere un po’», si sentono grandi, ma nell’adolescenza, quel «po’» intralcia lo sviluppo del cervello e porta a dipendenza, ma non importa perchè vendere alcol ai minorenni è un business. La legge prevede uno specifico divieto di vendita di alcolici ai minori di sedici anni che, se trasgredito, fa incorrere in un vero e proprio crimine, ma che importa. Dopo il lockdown c’è bisogno di divertimento e distrazione. Abbiamo bisogno di una realtà irreale e inautentica in cui “ognuno è gli altri e nessuno è se stesso”. Nella società del consenso di massa ognuno pensa come si pensa, vive come si vive, desidera come si desidera e, non in ultimo, dissente come si dissente. Viviamo nell’illusione della libertà, costretti a recitare un ruolo che sentiamo unico e irripetibile mentre si sviluppa in modo seriale dietro l’apparente diversificazione. L’autorità sorveglia e ride perchè l’importante è avere la mascherina che all’uopo copra il puzzo d’alcol e i genitori esibiscono le pagelle dei loro enfant prodige perchè l’importante è mostrare trofei.



Gabriella Grasso



immagine repertorio