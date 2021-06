Ritrovato senza vita ad Enna il 66enne scomparso da Belmonte Mezzagno

Share Facebook

È stato ritrovato purtroppo senza vita a Enna, Giuseppe Guccione, 66 anni, scomparso da Belmonte Mezzagno in provincia di Palermo, lo scorso 12 giugno.

I famigliari avevano lanciato anche in Canavese, un appello per ritrovarlo, siccome sovente tornava nel territorio canavesano, al quale era molto legato.

L’uomo che viveva con la moglie a Belmonte Mezzagno, era uscito nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 giugno intorno alle 3.30 per andare a raccogliere lumache. Insieme a lui i suoi due cani Poggio e Giuliano. L’allarme è stato lanciato dalla moglie sabato mattina. La donna ha tentato di chiamarlo al cellulare, ma dopo diversi squilli si è spento. Al momento dell’allontanamento da casa era con la sua auto, una Bmw targata DJ513MB.

Al momento non si hanno ulteriori informazioni sul ritrovamento.