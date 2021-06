Nibali e Ganna tra gli azzurri del ciclismo per Tokyo

MILANO (ITALPRESS) – Il ct dell’Italciclismo Davide Cassani ha

scelto gli azzurri che faranno parte della delegazione olimpica a

Tokyo per la prove su strada. Si tratta di Alberto Bettiol,

Damiano Caruso, Giulio Ciccone, Gianni Moscon e Vincenzo Nibali.

“Nibali verrà a Tokyo non per il cognome che porta, ma perchè può essere all’altezza della situazione” le parole del ct azzurro. “Ci siamo ritrovati alla fine del Giro, io non volevo portarlo per il cognome che ha, ma solo perchè va forte ed è tra i migliori cinque. Si è preparato come sempre, è il corridore che ha più esperienza rispetto a tutti gli altri italiani. Se non sarà in grado di vincere sarà in grado di insegnare come si corre un’Olimpiade. Cinque anni fa quando ha vinto il giro, ho costruito una squadra impeccabile cucita appositamente su di lui. Soltanto una caduta non ci ha permesso di arrivare a una medaglia che sarebbe stata d’oro”. Svelati anche i due azzurri per la prova contro il tempo: si tratta di Alberto Bettiol e Filippo Ganna. Presente anche il ct della nazionale femminile Salvoldi che ha convocato cinque atlete per quattro posti: Elisa Longo Borghini e Soraya Paladin sono sicure di una maglia mentre Marta Cavalli (problemi fisici), Tatiana Guderzo e Marta Bastianelli si giocheranno i due posti rimanenti. Sette, invece, gli atleti convocati per le prove in pista, ovvero il portabandiera Elia Viviani, Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan, Michele Scartezzini e Liam Bertazzo. Per quanto riguarda le donne, sono state convocate sei atlete ma soltanto in cinque parteciperanno alle Olimpiadi: Martina Alzini, Elisa Balsamo, Rachele Barbieri, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster. Per la BMX Racing ci sarà soltanto Giacomo Fantoni mentre per la mountain bike Eva Lechner sarà al via tra le donne. Gerhard Kerschbaumer, Nadir Colledani e Luca Braidot per gli uomini. I convocati per le Paralimpiadi saranno invece Pierpaolo Addesi, Fabio Anobile, Paolo Cecchetto, Diego Colombari, Fabrizio Cornegliani, Giorgio Farroni, Luca Mazzone, Federico Mestroni, Michele Pittacolo e Andrea Tarlao per la squadra maschile. Per la squadra femminile Francesca Porcellato, Eleonora Mele, Anna Maria Vitelaru e Katia Aere.

