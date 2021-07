Lavori all’Istituto ” Volta” di Nicosia per un importo complessivo di 6,4 mln

Share Facebook

In dirittura d’arrivo l’iter per la realizzazione degli interventi di adeguamento sismico dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Alessandro Volta” di Nicosia. Il Libero Consorzio Comunale di Enna ha, infatti, pubblicato l’avviso per la manifestazione d’interesse rivolto alle imprese che intendono partecipare alla gara, progetto di fattibilità relativo all’adeguamento sismico dell’intero immobile per l’importo complessivo di 6 milioni e 400 mila euro circa. Il progetto è inserito nel Piano Triennale delle Opere pubbliche.