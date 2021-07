Covid Sicilia 6 luglio: 144 i nuovi positivi, 4 vittime. Enna 2 positivi

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

6 LUG – Sono 144 i nuovi positivi al Covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 14.127 tamponi processati, con una incidenza che risale poco sopra l’1%. La Regione oggi torna in testa nella classifica dei nuovi contagi giornalieri.

Le vittime sono 4 e portano il totale dei morti resta a 5.985. Il numero degli attuali positivi è di 3.478 con una diminuzione di 100 casi perché i guariti registrati nelle ultime 24 ore sono 240.

Negli ospedali i ricoverati sono 155, due in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive, invece, salgono anche oggi e adesso sono 18.

I nuovi casi distribuiti fra le province mostrano in testa Caltanissetta con 46 casi, seguita da Catania con 22 casi, Trapani 21, Agrigento 16, Palermo 13 casi, poi Ragusa e Messina 9, Siracusa 6, Enna 2.



Sono 907 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 480). Sale così ad almeno 4.264.704 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 24 (ieri sono stati 31), per un totale di 127.704 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.094.421 e 1.835 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 1.582). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 42.579, pari a -952* rispetto a ieri (-1.133 il giorno prima).