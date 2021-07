Leonforte. Giuseppe Di Blasi riceve il premio “Antonio Bruno” al concorso nazionale “Verba Volant , Amor Manent-Cupido in poesia“

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Presso la villa delle Favare a Belpasso Giuseppe Di Blasi, alunno dell’Istituto Federico II di Enna, ha ricevuto una menzione d’onore per la poesia “L’altare di san Giuseppe”, il 19 giugno. Nella poesia, Giuseppe racconta in versi la tradizione degli altari che da socio della Proloco e da leonfortese innamorato della tradizione conosce e frequenta da anni. Il concorso realizzato dall’associazione culturale Centro di Ricerca, d’Arte e Poesia “Luigi Bulla” ha riconosciuto in Giuseppe un estro che Leonforte conosce già. Ad Maiora Semper.



a cura di Gabriella Grasso