Incendi, in sicilia 66 interventi. Fiamme su A29 e sulle Madonie

PALERMO (ITALPRESS) – Sono complessivamente 66 gli interventi dei vigili del fuoco in corso al momento in Sicilia, con il supporto di otto squadre della Protezione Civile. Sono 112 quelli già conclusi e 33 quelli in coda. Nel dettaglio pompieri e volontari stanno operando: ad Agrigento (6 interventi), a Caltanissetta (6), a Catania (12), a Enna (5), a Messina (6), a Palermo (14), a Ragusa (3), a Siracusa (3) e a Trapani (11). Catania, Palermo e Trapani sono le province con il maggior numero di richieste di intervento.

Sull’autostrada A29 diramazione “Alcamo-Trapani” il traffico è rallentato, in direzione Alcamo, a causa di un incendio ai margini della sede autostradale. Sulla strada statale 120 “Dell’Etna e delle Madonie”, sterpaglie in fiamme a margine della carreggiata, rallentano il traffico a Gangi, nel Palermitano. Oltre alle squadre dei vigili del uoco, è sul posto il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

(ITALPRESS).